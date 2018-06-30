Президент Афганістану оголосив про припинення перемир'я з «Талібаном»

Президент Афганістану Ашраф Гані оголосив про офіційне припинення перемир'я з «Талібаном», закликавши угруповання брати участь у мирних переговорах.

Заява Гані в Кабулі оголошена після того, як він наказав афганським силам припинити операції проти «Талібану» протягом 10 днів після нетривалого перемир’я задля відзначення завершення священного місяця Рамадан (відзначалося раніше цього місяця).

«Припинення вогню закінчилося. Сили безпеки та оборони Афганістану мають право відновити свої військові дії… Зараз це рішення Талібану, чи хочуть вони продовжувати вбивати, чи хочуть приєднатися до мирного процесу», – сказав він.

«Я готовий продовжувати припинення вогню в будь-який час, коли таліби готові», – додав Гані.

На прес-конференції він повідомив, що припинення вогню продемонструвало, що більшість представників «Талібану» прагли миру.

У період з 15 по 17 червня відбулося припинення вогню між двома сторонами. У той час як афганський уряд продовжив своє припинення вогню, таліби 17 червня завершили своє триденне перемир’я.