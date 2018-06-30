В Індії зґвалтування 7-річної дівчинки викликало багатотисячні протести

Тисячі людей вийшли протест в центральній Індії цього тижня, вимагаючи смертної кари для нападників, які зґвалтували семирічну дівчинку.

Як повідомляє агенція Reuters з посиланням на поліцію, тисячі людей влаштували вуличні протести у восьми містах регіону.

За даними поліції, за вчинення злочину у місті Менсаур заарештували двох чоловіків. Потерпілу госпіталізували, вона відновлюється, сказали лікарі.

За даними правоохоронців, дівчинка чекала батьків, які мали її забрати зі школи. На відеоматеріалах, отриманих з камер сусідніх магазинів, видно її з одним з обвинувачених, пізніше жертву без свідомості знайшли в довколишніх кущах.

Уряд Індії запровадив смертну кару за зґвалтування дівчаток віком до 12 років і збільшення мінімального покарання для тих, чиї жертви були молодшими 16 років після зґвалтування восьмирічної дівчинки і молодої жінки в двох штатах, що призвело до публічних протестів.