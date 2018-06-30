Посол США в Естонії подав у відставку через заяви Трампа – ЗМІ

Посол США в Естонії Джеймс Мелвілл подав у відставку через висловлювання президента Дональда Трампа про союзників Вашингтона в Європі. Про це повідомляє видання Foreign Policy з посиланням на повідомлення посла в Facebook, поширеному для друзів.

«Для президента говорити, що Євросоюз був створений, щоб використовувати США, помилково. Це свідчить, що прийшов час йти», – цитує посла Foreign Policy.

Державний департамент США поки не прокоментував можливу відставку глави дипмісії в Естонії. За даними американських ЗМІ, рішення Мелвілла стало несподіванкою для низки чиновників з Держдепартаменту.

Останній день роботи дипломата 29 липня. Ім’я наступника поки не називається.

Стаж дипломатичної роботи Мелвілла 33 роки. Дипмісію в Талліні він очолив у 2015 році. До цього Мелвілл займав високі дипломатичні посади в кількох європейських країнах.