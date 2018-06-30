Суддя Верховного суду Ємець продав свій Volkswagen за 820 тисяч гривень – #Точно

Cуддя новообраного Верховного суду Анатолій Ємець продав свій позашляховик Volkswagen Touareg за 820 000 гривень. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Як зазначав проект Prosud, Ємець розпочав суддівську кар’єру у 1993-му з посади судді Енергодарського міського суду Запорізької області. У 2008 році Ємця обирали суддею Верховного суду України. Під час професійного тестування до нового Верховного суду Ємець отримав 66 балів. Враховуючи 9-річний досвід роботи у Верховному суді та мінімальну кількість прохідних балів у цьому тесті – 60, показник Анатолія Ємця не є досить високим результатом.

Окрім цього, журналісти програми «Наші гроші. Досудилися» знайшли будинок Анатолія Ємця, показавши, як він виглядав в грудні 2015 року. У той же час аналітики проекту Prosud проаналізували декларації судді, відзначивши, що офіційні доходи Ємця не дуже відповідали стилю життя служителя Феміди.

У свою чергу Анатолій Ємець, відповідаючи на запитання журналістів щодо походження коштів на придбання рухомого та нерухомого майна, зазначив, що всі його активи придбано винятково завдяки доходам від роботи судді. Однак враховуючи вартість цих активів і той факт, що більшість родичів судді, як і він, були державними службовцями з порівняно невеликими доходами, журналісти відзначали низьку вірогідність щодо можливості придбати та утримувати відповідне майно винятково на офіційні суддівські доходи.