Іран: протест проти нестачі води призвів до сутичок з поліцією

Сотні демонстрантів, які протестують проти нестачі питної води на південному заході Ірану, зіткнулися з поліцією, передають місцеві ЗМІ.

Державне інформаційне агентство «ІРНА» повідомило, що 30 червня в місті Хоррамшар, приблизно за 650 кілометрів від Тегерана, зібралися протестувальники, які скандували гасла проти іранської влади.

Повідомляється, що поліція застосувала сльозогінний газ наприкінці дня, коли протестувальники кидали камінням в офіцерів.

Деяке заворушення продовжувалося і вночі, повідомляє агентство.

На відеороликах, розповсюджених у соцмережах, можна почути постріли під час протестів у портовому місті, де відбувалися нещодавні демонстрації разом із сусіднім містом Абадан.

Справжність відео неможливо підтвердити, не було жодних повідомлень про жертви.

У Ірані з початку року вибухнула низка протестів через брак питної води.

20 і 23 червня сотні мешканців Абадану влаштували мітинги перед офісами губернатора, міської водопровідної та каналізаційної мереж.

Влада провінції Хузестан обіцяла подолати дефіцит води в Абадані та Хоррамшарі через кілька тижнів після того, як на повну силу запрацює новий водогін.

Критики кажуть, що неефективне управління з боку влади в поєднанні з багаторічною посухою призвело до зниження рівня води у річках та підземних вод у провінції.

Акції протесту в Хоремшахрі також відбулися після триденних демонстрацій в Тегерані, що почалися 24 червня в країні, яка зазнає економічних труднощів.