В Іраку смертник підірвав бомбу біля сховища з виборчими бюлетенями

На півночі Іраку щонайменше 19 людей отримали поранення внаслідок підриву бомби терористом-смертником. Ця атака спрямовувалася на сховище, де зберігаються виборчі скриньки з травневих парламентських виборів, повідомляють офіційні джерела.

Співробітники спецслужб повідомили, що 1 липня, за день до перерахунку голосів, біля головних воріт складу в місті Кіркук в автомобілі, керованому смертником, вибухнула бомба.

Будівля постраждала від вибуху, але виборчі скриньки не були пошкоджені, сказав губернатор Кіркука Ракан аль-Джубурі.

Серед поранених – співробітники поліції, члени контртерористичної групи та цивільні особи.

Згідно з деякими повідомленнями, одна людина загинула.

Перші результати виборів 12 травня дали альянсу на чолі з шиїтським священнослужителем Муктадою аль-Садром найбільшу частку голосів, проте голосування було затьмарене обвинуваченнями в шахрайстві.

Ручний перерахунок суперечливих результатів парламентських виборів мав розпочатися 3 липня у кількох провінціях країни, включно з Кіркуком.

На початку червня сталася пожежа у місці зберігання виборчих бюлетенів з району Багдада Аль-Русафа. Прем’єр-міністр Хайдер аль-Абаді назвав інцидент «змовою», спрямованою на підрив іракської демократії.