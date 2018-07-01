У Грузії в’язні жіночої тюрми оголосили голодування через порушення їхніх прав

Понад сто жінок оголосили голодування в грузинській в’язниці №5 після висновку авторитетної правозахисної організації «Центр прав людини» про постійне порушення прав жінок в цьому виправному закладі.

109 ув’язнених жінок в’язниці №5 підтвердили в неділю в ході зустрічі з представником народного захисника Грузії, що мають намір продовжити голодування, розпочате днем раніше, на знак протесту проти порушення їхніх прав адміністрацією в’язниці. Жінки стверджують, що адміністрація грубо порушує їхні права, змушуючи повністю роздягатися під час обшуків.

Те, що в’язнів-жінок дійсно змушували повністю роздягатися під час перевірок, підтвердила авторитетна правозахисна організація «Центр прав людини». Втім, за твердженням керівництва в’язниці, в ході перевірок співробітники установи не порушували ніяких існуючих норм і правил поводження з ув’язненими.

В’язниця №5 – одна з трьох жіночих виправних установ, що існують в Грузії. Там містяться жінки, засуджені за легкі злочини, а також за злочини середньої тяжкості.