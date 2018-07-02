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02 Липень 2018, Київ 10:22
Новини | Політика

СБУ заявляє про зрив провокації проти кримських татар у Києві

Зразки листівок, які «націоналісти» мали розкидати в кінотеатрі «Жовтень», фотографія СБУ, 1 липня 2018 року

Служба безпеки України повідомила про зрив спрямованої проти кримських татар акції, здійснення якої планувалося «на замовлення російської сторони».

«За задумом представників закордонних підривних центрів, підпорядковані їм особи в Україні повинні були зірвати презентацію першого кримськотатарського фільму-казки «Хідір-деде», яка мала відбутися 1 липня поточного року в кінотеатрі «Жовтень». Підконтрольні російській стороні громадяни України повинні були винайняти у м.Києві до 100 осіб та поділити їх на три групи нібито українських націоналістів», – повідомила прес-служба СБУ пізно ввечері 1 липня.

«Перша (група – ред.) повинна була провести акцію протесту проти лідерів кримськотатарського народу. Друга – розкидати листівки провокативного характеру серед глядачів у залі. Третя – облити «зеленкою» ініціаторів створення картини. З метою недопущення здійснення провокації її організаторів затримано під час підготовчої наради в одному із закладів громадського харчування Києва. У них вилучено заздалегідь підготовлені «зеленку», плакати і листівки провокаційного змісту та інструкції від іноземних кураторів», – вказують у спецслужбі.

Як ідеться в повідомленні, кримінальне провадження зареєстроване з ознаками скоєння злочину, передбаченого ч.3 ст. 161 («Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії») Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

В СБУ також стверджують: «достеменно відомо, що організатори акції, спрямованої на розпалювання міжнаціональної ворожнечі проти кримськотатарського народу, причетні до здійснення провокації біля посольства Угорщини 20 червня».

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