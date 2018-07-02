Члени ООН погодилися заощадити на миротворцях – ЗМІ

Країни-члени Організації Об'єднаних Націй погодились зменшити щорічний бюджет на підтримку миру до суми 6 мільярдів 689 мільйонів доларів, повідомляє агентство France-Presse з посиланням на дипломатичні джерела.

Ця сума буде на 122 мільйони доларів меншою, ніж рекомендувала група експертів, і на 600 мільйонів доларів меншою, ніж у 2017 році.

Бюджет на суму 7,3 мільярда доларів на минулий рік спочатку був встановлений на рівні 6,8 мільярда доларів, але в грудні зріс приблизно на півмільярда – для фінансування місій на Гаїті та в суданському Дарфурі.

Миротворчі сили ООН складаються з приблизно 100 тисяч осіб, розгорнутих по всьому світі в 14 місіях.

Бюджет має бути офіційно схвалений Генеральною асамблеєю ООН 2 липня.

Сполучені Штати торік внесли найбільшу частку в миротворчий фонд, забезпечивши 28,5% його бюджету. Китай профінансував миротворців на 10,3%, Японія – на 9,7%.

У березні 2018 року посол США в ООН Ніккі Гейлі заявила, що Вашингтон планує обмежити свій наступний внесок до 25% та закликала інші країни збільшити їхню частку.