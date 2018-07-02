Росія продовжила обмеження на транзит продукції з України до Казахстану і Киргизстану

Росія продовжила ще на півроку обмеження на транзит продукції з України до Казахстану і Киргизстану. Указ підписав президент Росії Володимир Путін, він поширений на російському порталі правової інформації.

Термін дії попередніх обмежень сплив 30 червня, нові аналогічні заходи діятимуть до 1 січня 2019 року.

У грудні 2015 року Росія ухвалила ряд рішень, які обмежують, а в деяких сегментах повністю скасовують торговельні відносини з Україною. Серед таких рішень – призупинення дії договору про зону вільної торгівлі щодо України в рамках СНД. Обмежувальні заходи набрали чинності з 1 січня 2016 року.

2 січня того ж року Україна запровадила імпортні мита на широкий спектр російських товарів і товарних груп у розмірі від 1,5% до 19%.

З 1 січня 2016 року Росія повністю заборонила транзит українського експорту російською територією. За підрахунками Мінекономрозвитку, обсяг транзиту становив близько 1,8 мільярда доларів на рік.

Українська сторона заявляє, що Росія на порушення своїх зобов'язань у рамках Світової організації торгівлі повністю закрила український транзит для автомобільного та залізничного транспорту.