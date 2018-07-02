Порошенко привітав севастопольця Говорова зі світовим рекордом

Президент України Петро Порошенко привітав українського плавця Андрія Говорова зі встановленням світового рекорду.

«Наш кримчанин Андрій Говоров встановив новий світовий рекорд на дистанції 50 метрів батерфляєм. Неймовірна перемога та сильне представлення України на світовій арені! Щиро вітаю! Так тримати!» – написав Порошенко в мережі Twitter.

Український плавець Андрій Говоров на змаганнях Sette Colli Trophy в Римі встановив новий світовий рекорд на дистанції 50 метрів батерфляєм, повідомляє сайт Федерації плавання Італії.

У фіналі змагань Говоров показав час 22,27 секунди. Це на 16 сотих секунди краще за попередній світовий рекорд, який з 2009 року належав іспанцю Рафаелю Муньйосу.

У 2016 році Москва пропонувала кримчанину Андрію Говорову виступати за збірну Росії після того, як він переміг на Всесвітній Універсіаді в Казані. Як розповів журналістам президент Федерації футболу України Андрій Павелко, який дружить із Говоровим, росіяни тоді пропонували уродженцю окупованого нині Севастополя 1 мільйон доларів.