Львівський, Варшавський, Берлінський: Путін дав військовим підрозділам імена чужих міст

Президент Росії Володимир Путін дав кільком військовим формуванням найменування, ідентичні назвам міст в Україні, Білорусі, Польщі, Німеччині та Румунії. Цей крок може сприйматися в цих країнах як провокативний.

В оприлюднених 2 липня указах Путіна йдеться про назви, які військові підрозділи отримали за результатами Другої світової війни – після звільнення відповідних міст. Метою таких дій назване «збереження славних військових та історичних традицій, а також для виховання відданості Вітчизні та військовому обов’язку серед військовослужбовців».

Відповідно до указів, 6-й танковий полк російської армії називатиметься «Львівським», 68-й танковий полк – «Житомирсько-Берлінським», 163-й танковий полк – «Ніжинським».

Крім того, російські армійські полки були перейменовані за назвами білоруських міст Вітебськ, Кобрин, Слонім, а також за назвами столиць Польщі та Німеччини, Варшави та Берліна й румунського регіону Трансильванії.

Представники влади в Україні, Білорусі, Польщі, Німеччині та Румунії наразі ніяк не відреагували на рішення російського лідера.