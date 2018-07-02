«Ну що там, вовчиці?» У Києві через фестиваль продовжать роботу метро

Київський метрополітен у ніч з 3 на 4 липня працюватиме на годину довше у зв’язку з музичним фестивалем, повідомила прес-служба комунального підприємства.

У метрополітені пояснили рішення початком музичного фестивалю Atlas Weekend. До свого допису представники підприємства прикріпили фотографію українського співака Олега Винника, який виступить 3 липня.

«Ну що там, вовчиці? Завтра метро допізна», – йдеться в підписі до фото.

Зі свого боку, організатори фестивалю повідомили, що роботу метро продовжать на годину і 8 липня. За їхніми словами, в інші дні роботу продовжать тролейбуси № 11, 12, 43, 45, а також автобус № 56.