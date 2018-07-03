Народний депутат Литвин витратив майже 13 мільйонів гривень на облігації – #Точно

Народний депутат України Володимир Литвин у червні придбав облігації на суму 12 972 424 гривень. Така інформація міститься у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Емітентом вищезгаданих цінних паперів (облігацій) виступила акціонерна компанія «УкрСиббанк». Власниками цієї фінансової установи в офіційному реєстрі зазначені Європейський банк реконструкції та розвитку і французький банк BNP Paribas.

Згідно з офіційною декларацією Володимира Литвина за 2017 рік, родина народного депутата володіє квартирою 259 квадратних метрів вартістю 9,43 мільйона гривень, житловим будинком площею 550 квадратних метрів, двома земельними ділянками, а також нежитловим приміщенням площею 421 квадратний метр.

Окрім цього, Володимир Литвин володіє двома коштовними швейцарськими годинниками (Zenit, Hublot), колекціями картин, книг, зброї, а також ікон. Минулого року парламентар заробив 275 тисяч гривень у вигляді заробітної плати за роботу у Верховній Раді, 61 тисячу гривень як академік Національної академії наук, 1,2 мільйона гривень від надання майна в оренду, а також 1,21 мільйона гривень разом з дружиною Тетяною Литвин вони отримали у вигляді процентів за банківськими вкладами.