У Бельгії арештували іранського дипломата і ще 2 осіб за підозрою в плануванні вибуху

Влада Бельгії заявляє, що іранського дипломата арештували разом зі ще двома людьми за підозрою в плануванні вибуху на зустрічі іранських опозиційних груп у Франції.
У спільній заяві прокуратура і розвідка Бельгії повідомляють, що спецслужби 30 червня затримали 38-річного чоловіка і 33-річну жінку. Їм висунули обвинувачення в спробі вбивства через теракт і підготовці терористичного акту.
Згідно з повідомлення бельгійських правоохоронців, оприлюдненим 2 липня, дипломата в посольстві Ірану у Відні заарештували у Німеччині.
Арешти збіглися із зустріччю Національної ради опору Ірану – іранських опозиційних груп у вигнанні, які прагнуть до повалення влади шиїтів у Тегерані.
Арешти відбулися в той час, як президент Ірану Хасан Роугані здійснює тур Європою.
Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Заріф у Twitter висловив припущення, що арешти є «інсценуванням».
«Як зручно: коли ми розпочинаємо президентський візит до Європи, арештовані «організатори» ймовірної іранської операції», – написав Заріф.
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