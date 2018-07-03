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03 Липень 2018, Київ 10:02
Новини | Міжнародні

У Бельгії арештували іранського дипломата і ще 2 осіб за підозрою в плануванні вибуху

Маріам Раджаві, новообрана президент Національної ради опору Ірану виступає на засіданні поблизу Парижа, Франція, 30 червня 2018 року

Влада Бельгії заявляє, що іранського дипломата арештували разом зі ще двома людьми за підозрою в плануванні вибуху на зустрічі іранських опозиційних груп у Франції.

У спільній заяві прокуратура і розвідка Бельгії повідомляють, що спецслужби 30 червня затримали 38-річного чоловіка і 33-річну жінку. Їм висунули обвинувачення в спробі вбивства через теракт і підготовці терористичного акту.

Згідно з повідомлення бельгійських правоохоронців, оприлюдненим 2 липня, дипломата в посольстві Ірану у Відні заарештували у Німеччині.

Арешти збіглися із зустріччю Національної ради опору Ірану – іранських опозиційних груп у вигнанні, які прагнуть до повалення влади шиїтів у Тегерані.

Арешти відбулися в той час, як президент Ірану Хасан Роугані здійснює тур Європою.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Заріф у Twitter висловив припущення, що арешти є «інсценуванням».

«Як зручно: коли ми розпочинаємо президентський візит до Європи, арештовані «організатори» ймовірної іранської операції», – написав Заріф.

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