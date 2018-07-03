ГПУ викликає екс-мера Києва Черновецького на допит

Генеральна прокуратура України викликає колишнього мера Києва Леоніда Черновецького на допит.

Згідно з повісткою, розміщеною на сайті правоохоронного органу, екс-мер повинен прийти до ГПУ 17 липня о 10:00.

Його мають допитати як свідка у кримінальному провадженні № 12013220540000400.

За інформацією ЗМІ, це провадження стосується заволодіння злочинною організацією під керівництвом колишнього президента України Віктора Януковича протягом 2010–2014 років майном, яке належить ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укргазвидобування», на загальну суму понад 2 мільярди гривень.

Черновецький був мером Києва з 2006 до 2012 року. Наразі живе в Грузії.