Прокуратура порушила провадження через масове отруєння дітей на Київщині

Прокуратура Київської області порушила кримінальне провадження за фактом отруєння 12 дітей у приватному таборі «Славутич» у Київській області, повідомила 3 липня прес-служба відомства.

«Установлено, що в понеділок, 2 липня, 11 вихованців спортивної дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з художньої гімнастики «Школа Дерюгіних» звернулись до медпункту санаторію зі скаргами на розлад травлення, слабкість та головний біль. Крім того, до реанімаційного відділення... доставлено ще одну 8-річну дівчинку, яка наразі у тяжкому стані», – ідеться в повідомленні.

За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. В даний час вживаються всі необхідні заходи для встановлення причин масового отруєння дітей та притягнення винних у цьому осіб до відповідальності.

Раніше 3 липня Департамент охорони здоров’я Київської облдержадміністрації повідомив, що в приватному «Дитячому оздоровчому таборі санаторного типу «Славутич» Переяслав-Хмельницького району Київської області отруїлися 12 дітей, одна дитина перебуває в районній лікарні в стані коми.