Аваков назвав рекордною затриману поліцією партію бурштину

У Ємільчинському районі Житомирщини поліцейські затримали 3 липня автомобіль, що перевозив партію нелегального бурштину. Вони вилучили близько 80 мішків з камінням та розпочали перевірки щодо походження та призначення багажу, ідеться в повідомленні на сайті Національної поліції.

«Ні, це не мішки з борошном або з цукром. Це партія нелегального бурштину, затримана зараз у Житомирській області після поліцейської погоні. Рекордні понад дві тонни. Піде в сховище НБУ. На місці працює поліцейський спецназ. Але! Потрібний закон, що регулює видобуток», – написав міністр у мережі Twitter.

За даними поліції, цінний вантаж перевозив автомобіль «Рено-Мастер», який близько 15:00 за порушення правил дорожнього руху зупинили правоохоронці.

Попередня правова кваліфікація події, як вказують у поліції, – стаття 198 (Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на цей же термін.