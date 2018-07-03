Федерація футболу України змінила склад учасників Прем’єр-ліги

Виконком Федерації футболу України включив до складу учасників наступного сезону Прем’єр-ліги одеський «Чорноморець».

Одесити замінять в УПЛ «Полтаву», яка відмовилася брати участь у змаганнях і оголосила, що розпускає команду. У Федерації футболу повідомляли, що полтавці відмовилися грати на стадіоні «Ворскла» і висловлювали бажання заявити арену «Локомотив», яка не має відповідного сертифікату атестації від УПЛ.

За результатами попереднього сезону «Чорноморець» посів передостаннє місце в нижній шістці Прем'єр-ліги і був змушений грати в плей-оф за право участі в УПЛ. За сумою двох матчів одесити поступилися «Полтаві».