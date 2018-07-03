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03 Липень 2018, Київ 23:42
Новини | Політика

Влада анексованого Криму поїде до Сирії домовлятися про співпрацю – постпред у Раді Федерації

Російський постпред: порти Криму «можуть почати активну діяльність із перевезення вантажів на сирійському напрямі»

Чиновники анексованого Росією Криму мають намір відвідати Сирію восени 2018 року, заявив постпред Криму в російській Раді Федерації Георгій Мурадов.

За його словами, під час візиту обговорюватимуться напрямки співпраці, «які важливі і для Сирії, і для Криму».

«У сирійців величезні потреби в різних будівельних матеріалах, матеріалах, що необхідні для відновлення і доріг, залізниць, інфраструктури. У будівельній сфері великий інтерес до співпраці. Усе це ми можемо сирійцям запропонувати», – розповів Мурадов.

Він стверджує, що після відкриття автомобільного руху Керченським мостом порти Криму «можуть почати активну діяльність із перевезення вантажів на сирійському напрямі».

Росія є одним із партнерів Сирії, де від 2011 року триває збройний конфлікт, у якому загинули сотні тисяч людей.

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