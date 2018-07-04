В Азербайджані відновили електропостачання після «повного блекауту»

В Азербайджані відновили елетропостачання після масштабного знеструмлення, що 3 липня призвело, зокрема, до зупинки метро в Баку, де опинилися заблокованими тисячі людей.

Як повідомляє державна агенція новин APA, світло з’явилося в усіх районах Баку і в решті регіонів країни. Зокрема, електропостачанням забезпечені лікарні, військові бази, метро й аеропорт.

Влада повідомляла, що причиною масштабного знеструмлення, найгіршого за понад 10 років, стала аварія на ТЕЦ у місті Мінгячевір на півночі країни.

Президент Азербайджану Ільгам Алієв також заявив, що вимкнення світла сталося через спеку і посилене використання кондиціонерів, що призвело до перевантаження системи.

Через «блекаут» рятувальники були змушені рятувати тисячі людей, які були заблоковані в поїздах метро. Крім того, були затримки авіарейсів в аеропорту Баку. Про затримки повідомила і залізниця.