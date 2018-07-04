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04 Липень 2018, Київ 13:22
Новини | Міжнародні

В Азербайджані відновили електропостачання після «повного блекауту»

Через вимкнення світла в Баку зупинилося метро, 3 липня 2018 року

В Азербайджані відновили елетропостачання після масштабного знеструмлення, що 3 липня призвело, зокрема, до зупинки метро в Баку, де опинилися заблокованими тисячі людей.

Як повідомляє державна агенція новин APA, світло з’явилося в усіх районах Баку і в решті регіонів країни. Зокрема, електропостачанням забезпечені лікарні, військові бази, метро й аеропорт.

Влада повідомляла, що причиною масштабного знеструмлення, найгіршого за понад 10 років, стала аварія на ТЕЦ у місті Мінгячевір на півночі країни.

Повний блекаут: Азербайджан залишився без світла (відео)
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Повний блекаут: Азербайджан залишився без світла (відео)

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Президент Азербайджану Ільгам Алієв також заявив, що вимкнення світла сталося через спеку і посилене використання кондиціонерів, що призвело до перевантаження системи.

Через «блекаут» рятувальники були змушені рятувати тисячі людей, які були заблоковані в поїздах метро. Крім того, були затримки авіарейсів в аеропорту Баку. Про затримки повідомила і залізниця.

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