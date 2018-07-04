Співробітник ДНСН, який врятував життя дитині, отримав 134 тисячі гривень при звільненні – #Точно

Старший помічник начальника чергової зміни оперативно-координаційного центру Державної служби з надзвичайних ситуацій у Черкаській області Олександр Запрягайло отримав 134 тисячі гривень у вигляді вихідної допомоги при звільненні.

Така інформація міститься у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Олександр Запрягайло відомий тим, що наприкінці грудня 2016 року врятував дитину, яка провалилась під лід і йшла на дно річки. Після цього прем’єр-міністр України Володимир Гройсман запросив рятувальника до столиці й нагородив іменним годинником.