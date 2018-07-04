Ялтинську кіностудію в окупованому Криму передадуть Росії – фактична влада

Ялтинську кіностудію найближчим часом передадуть у власність Росії, заявила 4 липня підконтрольна Кремлю міністр культури окупованого Криму Аріна Новосельська. Про це повідомляє сайт проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Близько трьох років ми вели листування з федеральним міністерством культури, тому що було відчуття, що Крим зможе відновити сам, за республіканські гроші. Але порахували обсяги фінансування, і на рівні глави республіки і віце-прем'єра (уряду Росії – ред.), що займається Кримом, було прийнято рішення, що все-таки вона (кіностудія – ред.) буде передана у федеральну власність», – заявила Новосельська.

Російський парламент Криму 2 вересня 2014 року схвалив постанову про викуп Ялтинської кіностудії у власність півострова. Російська влада Криму закріпила майно Ялтинської кіностудії за підконтрольним Кремлю міністерством культури півострова.

20 лютого підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що влада півострова планує відроджувати Ялтинську кіностудію за бюджетний рахунок. За словами Аксьонова, у відновлення кіностудії потрібно вкласти близько 4 мільярдів рублів (близько 1,7 мільярда гривень) з російського бюджету, оскільки приватні інвестори не хочуть цим займатися.

Український режисер Валерій Балаян, який побував на території кіностудії, розповів в ефірі Радіо Крим.Реаліі, що вона має занедбаний стан, і відновити її буде фактично неможливо.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.