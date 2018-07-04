У передмісті Чернігова сталася ДТП, є загиблі

У передмісті Чернігова сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули троє людей.

Як повідомляє прес-служба поліції, в результаті лобового зіткнення «Газелі» та «Джилі» на місці загинув водій та дві пасажирки легковика.

У поліції додають, що до лікарні доставили ще одну пасажирку автомобіля «Джилі».

За даними ДСНС, одного постраждалого з легковика, водія та пасажира мікроавтобусу каретою швидкої допомоги доставили до лікарні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб).

Як повідомляє UA:Перший, кількість загиблих зросла до чотирьох, в лікарні померла пасажирка «Джилі».