На Донбасі поранені двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі впродовж дня 4 липня зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики п’ять разів відкривали вогонь по українських позиціях із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, заборонена мінськими домовленостями зброя не використовувалася.

В угрупованні «ЛНР» удень 4 липня повідомили, що впродовж доби українські військові випустили понад 20 боєприпасів по контрольованій бойовиками території.

В угрупованні «ДНР» про бойові дії 4 липня не повідомляли.

Згідно з домовленостями в межах Тристоронньої контактної групи, перемир’я на час жнив мало настати з 00:01 1 липня. Майже одразу після початку дії нових домовленостей сторони заявили, що зафіксували порушення режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.