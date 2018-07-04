У Чернівцях до 10 років тюрми засудили жінку, яка займалася пропагандою «ДНР» – прокуратура

Шевченківський районний суд Чернівців засудив до десяти років позбавлення 53-річну жінку, яка перебувала у складі угруповання «ДНР» і очолювала «департамент інформаційної політики Міністерства інформації ДНР».

Як повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області, цей департамент відповідав за наповнення інформаційних ресурсів та засобів масової інформації угруповання «ДНР» відомостями, які популяризують діяльність угруповання та дискредитують Україну та її Збройні Сили.

53-річну жительку Донецька обвинувачували за статтею «участь в діяльності терористичної організації» Кримінального кодексу.

У прокуратурі повідомляють, що також до 10 років тюрми засудили 52-річного жителя м. Сніжне, який перебував у складі незаконного збройного формування «бригада Восток», брав активну участь в бойових діях проти військовослужбовців Збройних сил України та працівників правоохоронних органів поблизу Донецького аеропорту, населеного пункту Ясинівка, Пантелеймоновка Красний Партизан, Піски і Авдіївки.

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Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт. Відтоді частина Донецької і Луганської областей перебуває під контролем бойовиків угруповань «ДНР» і «ЛНР». Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». Внаслідок збройного конфлікту загинули, за останніми даними ООН, майже 10 тисяч людей.