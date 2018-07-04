В Україні запрацював перший екобот, який надає дані про підприємства з реєстрів Мінприроди

В Україні запрацював перший екологічний бот SaveEcoBot, який агрегує низку екологічних даних, зокрема, екологічні дані із будь-якої області України про конкретне підприємство.

Як повідомляє прес-служба Міністерства екології і природних ресурсів, SaveEcoBot працює в Telegram і найближчим часом буде доступним в усіх інших популярних месенджерах – Facebook Messenger, Skype та Viber, користування екоботом є безкоштовним.

Екобот, серед іншого, моніторить оновлення даних про дозволи на викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря підприємствами-забруднювачами 1, 2 та 3 груп, спеціальні дозволи на користування надрами та водокористування, а також інформацію про ліцензії на поводження з небезпечними відходами і дані щодо суб’єктів господарювання із податковим боргом.

«Екологічний бот – це приклад синергії органів влади і громадської ініціативи. Раніше ці реєстри були закриті, окрім реєстру ОВД. Він запрацював півроку тому. Тобто у громадськості не було можливості отримувати необхідну інформацію. Зараз Мінприроди активно працює з відкриттям усіх даних», – розповів міністр Остап Семерак.

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У світі постійно попереджають про катастрофічні наслідки сучасних проблем довкілля, які потребують негайного вирішення, – забруднення повітря і води, глобальне потепління, деградація природних ресурсів, вирубка лісів.