Іран не вийде з ядерної угоди, доки вона йому вигідна – Роугані

Президент Ірану Хасан Роугані заявив, що Іран не виходитиме з ядерної угоди з найбільшими світовими державами доти, доки це буде вигідне Тегеранові. За його словами, після виходу США з угоди інші його учасники, Німеччина, Франція, Британія, Росія та Китай, мають забезпечити дотримання інтересів Ірану. Роугані також заявив, що дії США призведуть до зростання цін на нафту на світовому ринку.

Роугані прибув до Відня, щоб обговорити перспективи угоди в Австрії, яка зараз головує в ЄС. У Відні 6 липня мають відбутися переговори міністрів закордонних справ п’яти держав та Ірану.

США вийшли з угоди з Іраном, заявивши, що Тегеран порушує умови домовленостей. Це означає, що Вашингтон відновить дію санкцій проти Ірану, в тому числі ембарго на поставки нафти, а також може накладати санкції на компанії з інших країн, які співпрацюватимуть із Іраном. Країни ЄС виступають за збереження ядерної угоди, яка передбачає відмову Ірану від розробки ядерної зброї в обмін на зняття санкцій, і заявляють, що готові підтримати компанії, які можуть потрапити під санкції США.