Очільник секретаріату Вищої ради юстиції отримав майже 212 тисяч гривень зарплати – #Точно

Керівник секретаріату Вищої ради юстиції Сергій Пушкар у червні отримав 212 973 гривні заробітної плати. Така інформація міститься у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Згідно з офіційною інформацією на веб-сайті Вищої ради правосуддя, Сергія Пушкаря було призначено керівником секретаріату 11 вересня 2015 року. До того він займався адвокатською діяльністю, працював на керівних посадах у приватних підприємствах (спільне підприємство «Укрцелюлоза», кількох товариствах з обмеженою відповідальністю «Еф.Си.Ел.Джи.», «Центр сприяння підприємництву», а також групі компаній ТНК-ВР Україна).

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