У Києві застрелили чоловіка, поліція вже назвала головну версію вбивства

У Шевченківському районі Києва застрелили чоловіка, поліція вже назвала головну версію вбивства.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, тіло загиблого в автомобілі на вулиці Щусєва побачила перехожа.

За повідомленням, попередньо на тілі потерпілого судово-медичний експерт виявив два вогнепальні поранення.

«Слідчі відпрацьовують кілька версій убивства, основна з яких – вбивство з корисливих мотивів. На місці злочину також знайшли дві кулі та дві стріляні гільзи, їх відправлять для проведення експертизи, щоб встановити, з якої зброї стріляли», – розповів заступник начальника головного управління Нацполіції Києва Олександр Пивовар.

За фактом події розпочато два кримінальні провадження за статтями «умисне вбивство» і «розбій» Кримінального кодексу України

За даними видання «Київ оперативний», убитий є співробітником поліції, 1977 року народження.