В Україні завтра очікуються дощі і грози – синоптик

В Україні завтра, 6 липня, будуть дощі і грози.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, опади найбільш ймовірні у північних, західних областях, на території Вінниччині і Черкащині.

«На сході, Півдні та у більшості центральних областей буде сухо сонячно малохмарно і дуже тепло. В межах України завтра очікується 25-30 градусів тепла», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

За даними Діденко, у Києві завтра буде спекотно – 28-29 градусів тепла, але можливий дощ з грозою.

В Укргідрометцентрі повідомляють, що завтра, 6 липня, лише у західних і північних областях вдень місцями буде короткочасний дощ, гроза, температура вдень 23-28 градусів.