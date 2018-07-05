Влада Туреччини скасовує надзвичайний стан

Влада Туреччини з 9 липня скасовує режим надзвичайного стану, запроваджений два роки тому, після спроби державного перевороту в липні 2016 року. Про це державному агентству «Анадолу» розповів прем’єр-міністр країни Біна Йилдирим.

«У понеділок буде анонсований новий склад уряду і буде скасований режим надзвичайного стану», – вказав Йилдирим.

Про це ж заявляв президент країни Реджеп Тайїп Ердоган під час своєї передвиборної кампанії. У 2016 році надзвичайний стан запровадили спочатку терміном на три місяці, але пізніше продовжили на невизначений термін.

Після оголошення про надзвичайний стан у турецької влади з’явилася можливість арештовувати людей і тримати їх місяць у в'язниці без пред'явлення звинувачень. Пізніше Туреччина призупинила дію Європейської конвенції з прав людини, щоб мати можливість «швидко відповідати на дії терористичних організацій».

За цей час влада Туреччини анулювала паспорти майже 11 тисяч людей, ще тисячі журналістів, викладачів і військових були арештовані або засуджені до тюремного ув’язнення нібито у зв’язку зі спробою державного перевороту в країні. Також влада закрила кілька тисяч шкіл і благодійних організацій за підозрою в причетності до організаторів перевороту.

Ці дії викликали різку критику на Заході. Кілька європейських країн висловили побоювання, що Ердоган під приводом режиму надзвичайного стану консолідує в своїх руках ще більшу владу. Однак турецька влада запевнила, що непричетних до заколоту громадян режим надзвичайного стану не стосується.