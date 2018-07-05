У Києві відкрили меморіальну дошку поетові Осипу Мандельштаму та його дружині

У Києві на вулиці Марії Заньковецької 5 липня відкрили меморіальну дошку поетові Осипу Мандельштаму та його дружині Надії Мандельштам (Хазіній). Ініціювали проект Український центр Міжнародного ПЕН-клубу, видавництво «Дух і Літера» та Центр Юдаїки.

Автор меморіальної дошки подружжю – скульптор Світлана Карунська.

Осип Мандельштам із Надією Хазіною познайомилися в Києві та проживали у місті з 1919 до 1929 року.

На відкритті пам’ятної дошки зібралися українські літератори, художники, скульптори та кияни, які цікавляться творчістю письменника.

«Відкриття дошки не пов’язане з жодною датою. Просто в Києві не вистачало пам’ятного місця, пов’язаного з цими людьми. По-друге, сьогодні актуально нагадати, що обоє, особливо Осип Мандельштам, були жертвою того самого режиму, який сьогодні вбиває наших людей. Так само, як він вбив Осипа Мандельштама та багатьох росіян, українців та інших нещасних громадян тієї країни», – сказав на відкритті дошки президент українського ПЕН-Клубу Микола Рябчук.

Осип Мандельштам загинув у пересильному таборі під Владивостоком 27 грудня 1938 року.