Віталій Кличко і Леннокс Льюїс обміняються ударами в Києві

Легендарні боксери-важковаговики, українець Віталій Кличко та британець Леннокс Льюїс восени знову вийдуть у ринг, повідомляє 6 липня офіційний фан-клуб братів Кличків. Це відбудеться в період з 30 вересня до 5 жовтня в Києві, коли українська столиця прийматиме конгрес однієї з провідних організацій професійного боксу – Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Бій не буде офіційним, він планується як шоу, виставковий поєдинок у межах благодійного аукціону.

Єдиний офіційний бій Леннокса Льюїса та Віталія Кличка відбувся 21 червня 2003 року. Драматичний поєдинок був зупинений лікарем через розсічення у Віталія. На момент зупинки українець вигравав на картах всіх трьох суддів з рахунком 58:56. Відразу після бою Леннокс пообіцяв Віталію матч-реванш, але через кілька місяців оголосив про завершення професійної боксерської кар’єри.