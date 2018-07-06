Збірна Франції стала першим півфіналістом ЧС-2018 з футболу

Збірна Франції стала першим півфіналістом чемпіонату світу з футболу, перемігши у чвертьфіналі команду Уругваю – 2:0.

Французи вважалися фаворитами ще до старту, їхні шанси зросли після того, як стало відомо про травму лідера атак уругвайців Едінсона Кавані.

Перший гол у матчі після штрафного головою забив Рафаель Варан, це сталося на 40-й хвилині. По перерві французи подвоїли перевагу: Антуан Ґрізманн на 61-й хвилині пробив із-за меж штрафного майданчика, і голкіпер уругвайців Фернандо Муслера не впорався з м’ячем.

О 21:00 на чемпіонаті світу розпочнеться другий чвертьфінал, зіграють команди Бразилії та Бельгії.

Ще два матчі цієї стадії заплановані на суботу, 7 липня. Тоді відбудуться поєдинки Англія – Швеція та Хорватія – Росія.