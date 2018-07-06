МЗС: два українські моряки, затримані в Індонезії, повертаються до України

У Міністерстві закордонних справ заявляють, що два українські моряки, затримані в Індонезії, повертаються до України.

«Місія консула здійсненна: два українські моряки, затримані в Індонезії, повертаються до України. Але – не завершена. Мають повернутися всі, хто обмежений у такому праві», – написав представник департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Василь Кирилич у Twitter.

За даними Seafarersjournal, моряки були на борту затриманого у квітні в Індонезії рибальського судна «STS-50», судно перебувало в розшуку за лінією Інтерполу за підозрою в незаконному рибному промислі.