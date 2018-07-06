Поліція затримала чоловіка, який повідомив в СБУ про 20 заручників-дітей

Українські правоохоронці затримали 24-річного жителя Коломийського району Івано-Франківської області, який 1 липня надіслав на електронну пошту антитерористичного центру СБУ повідомлення, нібито невідомі особи тримають у заручниках 20 дітей та вб’ють їх, якщо їм не заплатять 350 тисяч доларів США.

Чоловік вказав імена та прізвища 11 дітей, повідомляє прокуратура Києва 6 липня.

«Правоохоронці перевірили усі імена та прізвища дітей у списку. Як з’ясувалося, більшість із них значилася або значиться у списках розшуку безвісти зниклих дітей. Деякі з них були знайдені, а їхнє місцезнаходження встановлено – діти перебували вдома», – ідеться в повідомленні.

«Одночасно працівниками Головного слідчого управління та Департаментів кіберполіції і внутрішньої безпеки НПУ проводилися невідкладні слідчо-розшукові заходи з встановлення ІР-адреси пристрою, з якого надійшло повідомлення, а також особи, яка його надіслала. Зловмисником виявися 24-річний раніше не судимий житель Коломийського району Івано-Франківської області. У ході обшуку, проведеного за місцем його проживання, правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон. Сам молодик повністю зізнався у вчиненні цього злочину», – вказують у прокуратурі.

Його дії попередньо кваліфіковані за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За вчинене чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі, вказали в прокуратурі.