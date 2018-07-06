«Київводоканал» заявляє, що постачання питної води в Україні під загрозою

Компанія «Київводоканал» заявляє, що постачання питної водив Україні під загрозою.

Як повідомляє прес-служба компанії, причина такої ситуації – «Дніпроазот» зупинив виробництво рідкого хлору.

«Дніпроазот не відновив свою роботу. Залишки хлору, які були на момент його зупинки, реалізовані повністю…Якщо завод терміново не відновить свою роботу, то вже на початку наступного тижня подачання води в централізовану водопровідну мережу в деяких регіонах та містах України може бути значно обмежена, а в деяких містах і повністю припинена», – стверджують у компанії.

«Дніпроазот» є виробником рідкого хлору, який використовують водоканали для знезараження питної води.

У середині червня «Дніпроазот» заявив, що «підвищення ціни на газ, загальна ситуація на ринку мінеральних добрив привели до висновку, що підприємство зазнаватиме значних збитків». Тому нині «Дніпроазот» – в режимі вимушеного простою.