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07 Липень 2018, Київ 10:56
Новини | Міжнародні

Кількість загиблих через сильні дощі в Японії зросла до 16

Кількість загиблих внаслідок сильних дощів на заході Японії зросла до 16, поранені щонайменше 40 людей

За даними японських ЗМІ, також 50 людей зникли безвісти.

Близько 4800 представників Сил самооборони, поліції та служб пожежної охорони залучені до розшуку людей, які опинилися в пастці, поранених або загиблих.

Попередження про надзвичайну сиутацію були скасовані вранці 7 липня в префектурах Фукуока, Саґа, Наґасакі та Хіросіма, але такі попередження залишаються чинними в чотирьох інших префектурах: Окаяма, Тотторі, Кіото та Хьоґо.

Раніше цього тижня у Японії 160 тисячам людей наказали евакуюватися з околиць Кіото через сильні дощі.

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