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07 Липень 2018, Київ 10:52
Новини | Міжнародні

МОМ: в Європу через Середземне море за півроку прибуло менше мігрантів, ніж рік тому

Мігрантів рятують біля узбережжя Лівії, звідки вони на переповнених надувних човнах намагаються дістатися Європи, 6 травня 2018 року

Кількість мігрантів, які прибули в Європу в перші шість місяців цього року через Середземне море, вдвічі менша, ніж за такий же період минулого року.

Як повідомила 6 липня Міжнародна організація з міграції, з січня по липень цей шлях подолали 46 тисяч людей, в минулому році за такий же період – 101 тисяча.

У 2016 році за цей період до Європи Середземним морем прибула 231 тисяча людей.

Більшість з прибулих біженців опинилися в Італії – близько 17 тисяч, в Іспанії – близько 16 тисяч і Греції –близько 14 тисяч осіб.

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Тисячі шукачів кращої долі гинуть на середземноморському маршруті. В цьому році загинули близько півтори тисячі, в першому півріччі минулого року – близько двох з половиною тисяч.

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