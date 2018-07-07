Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
07 Липень 2018, Київ 12:27
Новини | Події

У Миколаєві затримали посадовця «Укртрансбезпеки», вимагав хабаря у перевізників – поліція

У Миколаєві затримали посадову особу «Укртрансбезпеки».

Як повідомляє прес-служба Нацполіція, заступника начальника управління Укртрансбезпеки в Миколаївській області правоохоронці викрили на вимаганні і одержанні неправомірної вигоди.

За даними поліції, посадовець вимагав від представника автоперевізника 40 тисяч гривень за «невжиття заходів адміністративного реагування та неперешкоджання підприємницькій діяльності в майбутньому».

Дії затриманого кваліфікують за статтею «прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою», вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Державна служба з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), серед іншого, видає перевізникам дозволи на міжнародні регулярні перевезення пасажирів, регулює внутрішні перевезення, здійснює державний контроль – контроль ліцензійних умов.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG