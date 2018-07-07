Президент Філіппін обіцяє подати у відставку, якщо йому доведуть існування бога

Президент Філіппін Родріго Дутерте, який останнім часом викликав обурення за образу бога, заявив, що він подасть у відставку, якщо хтось зможе довести, що бог існує.

Президент Філіппін заявив, що вірить у «верховного бога», сказав, що має бути якийсь «всесвітній розум».

Дутерте також розкритикував духовенство за збір пожертв.

«Якщо ви говорите, що допомагаєте людям, чому ми даємо вам гроші?», – сказав він.

Минулого тижня Дутерте назвав бога «дурним», що викликало обурення.

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Дутерте відомий своїми різкими заявами. У своїх промовах він неодноразово вдавався до лайки на адресу своїх критиків.