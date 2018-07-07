Левко Лук’яненко потрапив до реанімації – екс-депутат

Український політв’язень, дисидент і колишній народний депутат України Левко Лук’яненко потрапив до реанімації, повідомив екс-народний депутат Володимир Яворівський.

«Українці! Помоліться і поставте свічку за здоров'я Левко Лук'яненка! Він у реанімації», – написав Яворівський на своїй сторінці в Facebook.

Про причину госпіталізації він не повідомляє.

Дисидент Василь Овсієнко у коментарі Радіо Свобода повідомив, що Лук’яненко вже тривалий час був у лікарні, проте про нинішній стан здоров’я Лук’яненка йому невідомо.

Левко Лук’яненко – дисидент, співзасновник Української гельсінської групи, народний депутат чотирьох скликань Верховної Ради. Удостоєний звання Герой України.

Лук’яненко народився 24 серпня 1928 року в селі Хрипівка Чернігівської області. Через підпільну антирадянську діяльність у травні 1961 року Львівський обласний суд засудив Лук’яненка до розстрілу, проте через 72 доби Верховний Суд замінив розстріл 15-ма роками позбавлення волі. Кару відбував у Мордовії.