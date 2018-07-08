В аварії потяга в Туреччині загинули принаймні 10 людей

У Туреччині внаслідок аварії потяга загинули не менш ніж 10 людей, іще принаймні 73 потерпіли, повідомили посадовці.

Катастрофа сталася у провінції Текірдаг на північному заході країни, коли, за даними Міністерства транспорту, зійшли з рейок шість вагонів потяга, в якому перебували близько 360 людей. Причиною називають підмив землі під рейками через сильну зливу.

Як повідомило державне агентство «Анадолу», президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана повідомили про трагедію, він висловив співчуття родинам загиблих і потерпілим.