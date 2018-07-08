ЗМІ Сирії: Ізраїль атакував базу ВПС у провінції Хомс

Державні засоби інформації Сирії заявили, що Ізраїль «вчинив акт агресії» проти військово-повітряної бази урядових військ у провінції Хомс у центральній частині країни, протиповітряна оборона дала відповідь на напад і «вразила один літак нападника, змусивши решту залишити сирійський повітряний простір».

Деталей державне агентство «САНА» не навело, підтвердити це повідомлення чи встановити природу і походження атаки на базу, відому як T4, наразі неможливо.

В Ізраїлі речниця військових сказала лише, що Ізраїль не коментує повідомлення іноземних засобів інформації.

У Сирійському бюро спостереження за правами людини, яке працює в Лондоні, але має інформаторів на місцях подій у Сирії, заявили, що ціллю повітряного удару були «іранські бійці» на цій базі.

Відомо, що на базі T4 також базуються бійці іранського Корпусу вартових Ісламської революції, які воюють на боці влади президента Башара аль-Асада.

Влада Сирії вже не раз звинувачувала Ізраїль у попередніх повітряних ударах по цій базі.