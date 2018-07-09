Лідер Палестини: продовжуватимемо виплати ув’язненим Ізраїлем палестинцям

Президент Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас заявив, що його уряд продовжуватиме надавати виплати палестинцям-активістам, ув’язненим Ізраїлем, незважаючи на новий ізраїльський закон, призначений для покарання цієї практики.

«Ми платимо гроші сім’ям засуджених і загиблих, проти чого виступає Ізраїль, ми не дозволимо будь-кому втручатися в це», – заявив Аббас 8 липня на зустрічі лідерів ФАТХ («Руху за звільнення Палестини», партії, яку очолює Аббас).

«Ми будемо продовжувати платити», – сказав він.

Влада також продовжуватиме надавати стипендії сім’ям загиблих через дії ізраїльських сил.

Ізраїль вимагає, щоб влада припинила виплати ув’язненим та їхнім сім’ям, заявляючи, що це заохочує палестинців чинити напади на ізраїльтян.

Палестинці заявляють, що стипендії – це соціальні виплати для підтримки в’язнів та їхніх сімей.