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09 Липень 2018, Київ 08:26
Новини | Події

Лауреатом Букерівської премії за останні 50 років став роман «Англійський пацієнт»

Лауреатом Букерівської премії в номінації The Golden Man Booker Prize, присвяченій кращим книгам світу за останні 50 років став роман «Англійський пацієнт» канадського письменника Майкла Ондатже.

Як повідомляється на сайті премії, всього на The Golden Man Booker Prize номінувалися п’ять книг.

Голова фонду Букерівської премії Баронеса Хелена Кеннеді назвала роман «Англійський пацієнт» «захоплюючою роботою у галузі художньої літератури, поетичною і філософською».

Букерівська премія – престижна літературна нагорода, яка щорічно вручається у Великій Британії. Премія заснована 1968 року.

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