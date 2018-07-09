Найбільшу українську родину готуватимуть до Книги рекордів Гіннеса

В Одеській області зафіксували всеукраїнський рекорд – у селищі Доброслав живе найбільша в країні родина, яка складається із майже 350 людей.

Голова сім’ї – 87-річний Павло Семенюк, в якого з дружиною народилося 13 дітей (досі живі десятеро з них), 127 онуків, 203 правнуки і шість праправнуків. Останні три праправнуки народилися під час підготовки рекорду до реєстрації в Національному реєстрі. Урочиста реєстрація рекорду відбулася в рідному селищі родини Семенюків 8 липня – зі 346 задокументованих членів родини на церемонію приїхали 252 людини, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Своїх онуків запам’ятати неможливо. У мене тільки прямих онуків 83, то я молодших вже не пам’ятаю. А правнуків – кожного дня знайомлюсь», – каже старший Семенюк.

Родина може претендувати не тільки на всеукраїнський, але й на світовий рекорд – нині його утримують індуси.

«Цей рекорд зафіксований давно – індійська родина Зіона Чана нараховує 192 члени родини. Але є важливий нюанс – родина Семенюків почалася з одного-єдиного шлюбу і для нас це дуже важливо, оскільки міцна сім’я і родина були завжди критеріями для українського народу. В індійській сім’ї було 39 дружин. У Росії також є рекорд, де 135 членів родини, але там є усиновлені діти. В українській родині – всі рідні діти», – заявила після церемонії керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

Під час реєстрації рекорду деякі жінки родини перебували в пологовому будинку, повідомила Вєтрова. За словами голови селищної ради Доброслава Людмили Прокопечко, зараз родину будуть готувати до внесення в світову Книгу рекордів Гіннеса.

Як повідомляли раніше місцеві ЗМІ, родина Семенюків входить до громади так званих «євангельських християн святих сіоністів». Цей рух виник в 30-ті роки XX сторіччя на території Полісся – тоді польського, нині білоруського. Засновник церкви – Іван Мурашко, який до заснування нової громади був спочатку баптистом, потім «п’ятидесятником». У радянські часи християни-сіоністи пройшли через переслідування, нині вони живуть невеликими громадами на півдні України, в Молдові, Білорусі і на рідному Поліссі.