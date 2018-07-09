У Кривому Розі помер учасник бойовий дій на Донбасі, який оголошував голодування «через недбальство лікарів»

У Кривому Розі помер учасник бойовий дійна Донбасі Володимир Близнюк, який раніше оголошував голодування «через недбальство лікарів». Інформацію про його смерть, яка сталась у ніч з 7 на 8 липня, підтвердили родичі колишнього військовослужбовця.

За їхніми даними, чоловік помер в 16-ій лікарні Кривого Рогу, де перебував на лікуванні, його діагноз поки не оприлюднюється, а тіло відправлене на судово-медичну експертизу для з’ясування причини смерті.

Як повідомила Радіо Свобода криворізька волонтерка Юліана Березуцька, низка криворізьких активістів звернулись до виконувачки обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун та народних депутатів з вимогою створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України, здійснити детальну перевірку щодо смерті Володимира Близнюка та оприлюднити «висновок щодо дій працівників комунального закладу «Криворізька міська лікарня №16».

Як розповіла волонтерка, демобілізований боєць відмовився від волонтерської допомоги й намагався домогтися лікування в закладі бюджетним коштом, однак з кожним днем йому ставало все гірше.

«З самого початку, коли його поклали до лікарні, він не хотів волонтерської допомоги, говорив: «Та скільки ця країна може триматись на волонтерах?». Спершу він лежав в 11-ій лікарні, там йому не змогли поставити діагноз, направили в 16-ту. Ліг – і тиша. Ні лікаря, ні медсестер, ні діагнозу. Зробили призначення ліків, сказали: купуй сам. Його це обурило, він був такою людиною – борцем з несправедливістю. У мене є фотографії від Вови, де написаний попередній діагноз – тоді у нього підозрювали ускладнений гастрит. За кілька днів до смерті йому поставили інший діагноз, але я не можу його оприлюднювати. Коли він відмовився від волонтерської допомоги, я почала діяти по-іншому, знайшла вихід через волонтерів на Міністерство охорони здоров’я, і тільки тоді у Вови з’явились ліки. В останні дні Вові стало дуже погано, він перестав вставати, їсти, не міг навіть фізично взяти слухавку», – зауважила Юліана Березуцька.

У 16-ій міській лікарні офіційно ситуацію поки не коментують. Радіо Свобода надіслало інформаційний запит головному лікарю закладу Ігорю Криштопі.

Учасник бойових дійна Донбасі криворіжець Володимир Близнюк оголосив голодування 27 червня, коли потрапив на лікування до 16-ї міської лікарні. За його заявами, у закладі йому відмовили в безкоштовному наданні медичних препаратів, видавши лише 20 шприців й список ліків, які необхідно було придбати власним коштом.

29 липня на своїй сторінці у Facebook чоловік повідомив, що припиняє голодування, адже ліки йому вже надані «якимось фондом».

«Правда сказали, що це не від лікарні, а від якогось фонду. Знімаю голодування і починаю лікування», – зауважив тоді колишній боєць.

Володимир Близнюк служив у зоні бойових дій на Донбасі в складі 17-ої танкової бригади. Після демобілізації й повернення до Кривого Рогу займався правозахисною діяльністю.

Дата прощання з померлим бійцем буде визначена після проведення судмедекспертизи.