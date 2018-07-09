В Одесі збирають гроші на виступ нобелівського лауреата 

У серпні Одесу може вперше відвідати білоруська письменниця, лауреат Нобелевської премії з літератури 2015 року Світлана Алексієвич – якщо організатори виступу зможуть зібрати достатньо грошей. Загальний бюджет проекту «Діалоги зі Світланою Алексієвич» – 160 тисяч гривень, кошти збирають на краудфандинговій платформі «Моє Місто».

Якщо організатори зберуть достатньо коштів, зустріч із читачами відбудеться на сцені Зеленого театру. Модератором зустрічі виступить журналіст проекту «Відкрита бібліотека» Катерина Гордєєва. Раніше в Зеленому театрі виступали такі українські і закордонні письменники, як Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Дмитро Биков, Лесь Подерв’янський, Ірена Карпа, Сергій Лойко, Юрій Іздрик та інші.

Світлана Алексієвич народилася в Івано-Франківську, в дитинстві переїхала до Білорусі. В 1970–1980-ті роки вона працювала журналісткою, пізніше почала писати книги. У стилі художньо-документальної прози вона написала «У війни не жіноче обличчя» (1983), «Останні свідки» (1985), «Цинкові хлопчики» (1989), «Зачаровані смертю» (1994) «Чорнобильська молитва» (1999), «Час секонд-хенд: кінець червоної людини» (2013).

У своїх книгах вона розповідає про людей, які брали участь в Другій світовій війні або пережили її в дитинстві; про ветеранів війни в Афганістані; про свідків і ліквідаторів катастрофи у Чорнобилі; про феномен так званої «радянської людини». В 2015 році Алексієвич отримала Нобелевську премію з літератури – «за її багатоголосу творчість – пам'ятник стражданню і мужності в наш час», відзначили в Шведській академії. В 2013 і 2014 роках вона вже потрапляла в шорт-ліст премії, але поступалася іншим письменникам.

Сьогодні письменниця продовжує роботу над книгою про любов і стосунки «Чудний олень вічного полювання», яку почала писати ще наприкінці 1990-х років.

Проект можна підтримати будь якою сумою, зареєстровані користувачі платформи можуть також розраховувати на спеціальні призи за пожертви від 250 гривень – книги з автографом, потрапляння в списки спонсорів, листівки тощо. Якщо коштів не вистачить, зібранні гроші відправлять на інші благодійні проекти платформи.